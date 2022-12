Prémio Stromp deixou Adán "surpreendido": "Um orgulho tremendo"

Venceu na categoria Futebolista do Ano. Gala realizada na noite desta sexta-feira.

Adán recebeu esta sexta-feira o prémio Stromp para Futebolista do Ano, uma distinção que deixou o guarda-redes espanhol do Sporting bastante orgulhoso.

"É um prazer e um orgulho tremendo poder receber este prémio. Um grupo tão especial de sócios do Sporting, que sente há muitos anos este clube. É muito especial para um jogador receber um prémio como este", afirmou aos jornalistas.

Adán não escondeu alguma surpresa, mas vincou que é fruto do trabalho desenvolvido no emblema leonino. "Surpreendido pelo pouco tempo que levo de clube e já sentir assim o carinho dos adeptos. Receber este prémio é muito especial", disse, não fechando a porta a novas distinções no futuro. "Significará que a equipa está a fazer bem as coisas e eu também. Será um prazer poder estar aqui de novo", rematou.