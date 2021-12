Prémio de melhor defesa de outubro e novembro da Liga Bwin vai para Coates

Coates, central do Sporting, recebeu 34,92% dos votos dos treinadores da Liga Bwin e foi considerado o melhor defesa dos meses de outubro e novembro.

A Liga Portugal anunciou na manhã desta terça-feira que Sebastián Coates foi eleito Defesa do Mês da Liga Bwin, um prémio referente a outubro e novembro. O central do Sporting recolheu 34,92% dos votos, por parte dos treinadores principais da competição.

Em segundo lugar ficou Nicolás Otamendi, defesa-central do Benfica, com 17,46%, e na terceira posição surge o leão Gonçalo Inácio, também da mesma posição, com 9,52%.

No período em questão, o internacional uruguaio foi totalista nos cinco jogos do Sporting no campeonato - cinco vitórias e apenas um golo sofrido.