Preço pedido pelo Sporting afasta o Copenhaga de Sotiris

Clube dinamarquês tem o jogador referenciado, mas rejeita investir o valor pedido pelo Sporting. Franceses e gregos atentos.

Sotiris Alexandropoulos está referenciado pelo FC Copenhaga desde o momento que o clube dinamarquês acompanhava os jogos internacionais de Zeca na seleção grega, mas, sabe O JOGO, não vai avançar pelo jogador face ao preço que o Sporting insiste pelo médio. Para já, os leões pedem 3 milhões de euros, de modo a reaver parte importante do investimento feito em 2023, mas os dinamarqueses privilegiarão outras hipóteses, provavelmente mais em conta.

Sem o carácter de urgência de outros dossiês, há interessados em França, reporta o "SportFm", da Grécia, de Nice e Estrasburgo e o Sporting confia que vai colocar o atleta brevemente. Foi avançado o interesse do AEK e do Olympiacos pelo médio formado no Panathinaikos e tal concurso está a incendiar a Imprensa grega, pela rivalidade entre os clubes helénicos.