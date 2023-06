Preço definido: custa oito milhões de euros o japonês que encantou Amorim

Perfil de rompedor com bola no pé agrada ao treinador do Sporting e Sugawara ganha força porque Lamptey, jogador mais explosivo, é caríssimo e o Brighton não quer facilitar a transferência.

Sugawara está na lista do Sporting para 2022/23 e a SAD leonina já conhece o preço do japonês. Ao que O JOGO pôde saber, o AZ Alkmaar colocou uma fasquia de oito milhões de euros para negociar o jogador.

Inicialmente, as intenções do quarto classificado da fase regular da Eredivisie passavam por dez milhões de euros, mas terão baixado a fasquia, até porque o representante sinalizou que Sugawara está interessado em mudar de ares.

O Sporting, apurou o nosso jornal, está em condições de pagar sensivelmente o mesmo que investiu em Porro, no caso, 8,5 milhões de euros. As negociações vão continuar, mas o ala, de 22 anos, referenciado durante a última temporada, ganha força para o corredor direito. Rompedor com a bola no pé, notabilizou-se por ser, entre os laterais direitos, o sexto melhor assistente nos principais campeonatos europeus. Fez oito passes para golo, acrescentando mais três nas restantes competições.

Embora não vá disputar a próxima Liga dos Campeões - tal como o AZ, de resto -, o Sporting procura um titular para a direita, onde tem Ricardo Esgaio, e vai deixar claro junto do emissário do jogador que, se este vestir de verde e branco, será crucial na equipa. O Sporting ficou impressionado com o japonês em observações, presenciais, do AZ na Conference League e confia que o ala pode ambientar-se rapidamente, até porque fala mais fluentemente inglês do que Morita.

Apesar de ter sido chamado à seleção logo depois do Mundial, Sugawara não foi convocado para o Catar e ainda não é um indiscutível. Uma possível saída para um emblema que lute por títulos facilitaria a sua afirmação nos samurais. Morita, recorde-se, terá a oportunidade de falar com Sugawara durante os próximos dias, já que ambos estão convocados para a Kirin Cup, defrontando El Salvador a 15 de junho e o Peru, no dia 20.

O Sporting está em várias frentes e mantém alvos para posições diferenciadas na mira. No entanto, tendo decidido que Bellerín não vai continuar de leão ao peito, está a ser dada uma grande atenção à posição de lateral direito. Lamptey, do Brighton, é mais explosivo e não foi esquecido, mas está, neste momento, inacessível. O lateral direito não entra nas contas de Roberto De Zerbi, porém o Brighton só o quer transferir para poder canalizar o lucro para reinvestir na equipa, de forma a apetrechar o plantel para 2023/24, época na qual se vai estrear nas competições europeias. A SAD verde e branca não está disposta a chegar aos 15 milhões de euros e manterá o jogo de espera, ciente, contudo, de que há interessados na Premier League, apesar de Lamptey não ter sido indiscutível e até ter acabado a temporada lesionado.