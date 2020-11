Pote será titular e Feddal não gera qualquer alarme no Sporting

Melhor marcador dos leões na temporada (sete golos) vai entrar diretamente numa equipa que continua na frente da I Liga e que quer manter a distância. Adán, Porro, Nuno Mendes e Palhinha à boleia do 28

Falhou o embate da Taça de Portugal contra o Sacavenense devido a uma contusão no joelho direito, contraída no treino da antevéspera, ontem fez apenas tratamento e trabalho de ginásio, informou o Sporting, mas sabe O JOGO que Pedro Gonçalves - Pote - dificilmente não estará de regresso no sábado, quando os leões receberem o Moreirense no Estádio José Alvalade, em jogo da 8.ª jornada da I Liga, prova que lideram de forma isolada, com mais quatro pontos que o Braga e o Benfica.

Tal como Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim, tinha explicado no lançamento do duelo da prova-rainha, o problema do camisola 28 não é, de todo, grave, devendo este voltar ao relvado ainda esta quarta-feira, quando os verdes e brancos cumprirem o primeiro treino "à séria" tendo em vista o confronto contra a formação cónega.

A acompanhar Pote, a restante artilharia pesada, leia-se os habituais titulares: Adán volta a agarra a baliza, Pedro Porro e Nuno Mendes vão dar asas à criatividade leonina e João Palhinha salta do banco de suplentes diretamente para o meio-campo, onde deverá ser acompanhado por João Mário. Ontem, os titulares do embate contra o Sacavenense fizeram apenas trabalho de recuperação, à exceção do guarda-redes Luís Maximiano, que esteve no tapete da ala profissional.

Regressando a Pote, cumpriu trabalho específico dentro de portas, mas teve tempo para, de sorriso no rosto, receber das mãos do representante da Liga os prémios referentes ao melhor médio e melhor futebolista da prova nos meses de setembro e outubro. Aos 22 anos, o internacional sub-21 por Portugal brilha de leão ao peito, sendo neste momento o melhor marcador da equipa e também do campeonato, com sete tentos apontados.

Chegou, como se sabe, do Famalicão, equipa sensação da última temporada, custando aos cofres da SAD do Sporting 6,5 milhões de euros.

Feddal não gera qualquer alarme

A questão surgiu ontem, terça-feira, depois de ter sido confirmado que o benfiquista Taarabt estava positivo à covid-19, estando a cumprir neste momento o natural período de isolamento (mais informação na página 14). Depois de ter estado com o criativo na seleção de Marrocos, o leão Feddal acabou por ser tema nos bastidores, precisamente devido ao contacto com o centrocampista, mas sabe O JOGO que o central dos verdes e brancos está totalmente apto - foi testado à chegada da dupla jornada diante da República Centro Africana, tendo registado negativo. O Sporting, por norma, exames para além daqueles que está obrigado, neste caso via competições oficiais.