Médio alcançou números melhores ao nível de ações bem sucedidas, do acerto de passe e dos dribles bem sucedidos, entre outros, em comparação com as médias da sua época de afirmação

Autor dos dois golos, os seus primeiros com o leão ao peito, no triunfo sobre o Santa Clara (2-1), Pedro Gonçalves foi o grande destaque da equipa de Rúben Amorim na viagem à ilha de São Miguel e começa a tirar das costas o "peso" relativo ao investimento do clube para o contratar: 6,5 M€ por 50% do passe.