Pedro Gonçalves avança para os 11 metros e Arruabarena defende! Pote atirou para o lado esquerdo do guardião que afastou a bola, antes da defesa limpar. É o quarto penálti falhado, em 11 tentados, por Pote no Sporting. Falhara o último a 4 de março, em casa do Portimonense