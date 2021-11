Pote após o Sporting-Dortmund: "Vejo dizer que é sorte, eu digo que é muito trabalho"

Declarações de Pedro Gonçalves, avançado do Sporting, após a vitória na receção ao Dortmund, esta quarta-feira, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Dois golos: "Sentimento de orgulho, de trabalho bem conseguido, bem feito. Esperamos continuar em frente e agora é olhar para o campeonato. Vamos ter um adversário completamente diferente e difícil e estamos contentes pela vitória."

Momento de felicidade: "Certamente , achava que era impossível chegar até aqui, mas muito trabalho e dedicação e tudo se consegue".

Família: "A minha família vivia no ano passado de uma forma mais exuberante, mas agora resguardam-se mais, tentam ficar mais em casa pelas conversas que se faz na rua, na aldeia, então fico feliz por eles porque estão felizes por mim de certeza e quero agradecer também à minha namorada que está em casa todos os dias comigo e é um grande apoio."

Como marcar golos: "Pelo que vejo dizer que é sorte, eu digo que é muito trabalho, dedicação e muito treino."