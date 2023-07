Pote: "É importante começar bem. Como vimos no ano passado..."

Declarações de Pedro Gonçalves após o empate do Sporting contra o Genk

Jogos de pré-temporada: "Temos boas sensações. Levamos duas semanas nesta nova nuance, temos treinado bastante, mas ainda não estamos perfeitos. Mas vamos estar na primeira jornada que é o importante."

Novo esquema tático: "Aquilo que o treinador nos passa é que vamos jogar assim, que temos capacidade para jogar assim. Mas depende de cada jogo."

Apoio dos adeptos: "É importante para os adeptos e para nós para ter boa ligação, esperamos que estejam connosco."

Entrada forte: "É bastante importante começar bem, como vimos no ano passado em que tivemos desaires logo no início. Depois é jogo a jogo dar o nosso melhor pelos objetivos da equipa."

Como estão as pernas? "Estão cansadas. Senti-me um bocado pesado no final, é normal. Temos duas semanas de treino com nova tática, mas vamos estar bem quando começar."

Genk era rival com mais ritmo: "Não olhamos muito para o adversário, tentamos implementar as nossas dinâmicas. Vamos continuar a trabalhar para no início do campeonato estarmos muito fortes."

