Pote é baixa confirmada para o clássico da Taça: "Não sabemos quando vai voltar"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em antevisão à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, contra o FC Porto, agendada para esta quarta-feira (20h45), em Alvalade

Mais tempo de recuperação para Feddal e Pote: "Na Taça da Liga, tivemos menos um dia e não foi isso que nos fez jogar menos. Temos o jogo com o Arouca, depois a viagem até Manchester, para defrontar o City. As 24 horas não fazem tanta diferença a equipas que estão habituadas. O Pote está fora do jogo, não sabemos quando vai voltar. O Feddal está em dúvida."

Jogo em casa com preocupação em não sofrer: "Não vejo por aí. Na segunda mão podemos contar com isso. Agora, a ideia é não sofrer, tentar marcar mais sempre. Todos querem sempre mais. Pode ter mais efeito na segunda mão, mesmo na cabeça dos jogadores."

Confrontos com o FC Porto no final do jogo do campeonato: "Não tive conversa nenhuma com os jogadores. Eles são homenzinhos. Tem de ser um jogo tranquilo. Aquilo não pode voltar a acontecer. Temos de dar um exemplo melhor do que o que foi o último jogo no Dragão. É tão claro que temos de ser melhores nesse aspeto que não é preciso nenhuma conversa."