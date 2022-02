Pedro Gonçalves e a ligação com Amorim: "Fico lisonjeado por trabalhar com ele"

Internacional português concedeu entrevista à revista "BetanoMag". Melhor marcador do campeonato passado destacou relação com o técnico e abordou outros temas da atualidade do Sporting

Rúben Amorim: "Tem sido um treinador que me tem ajudado muito, tem-me dado muitas indicações, fico lisonjeado por trabalhar com ele porque é um grande técnico. Espero continuar a trabalhar com ele muitos mais anos, pois é um treinador que me incutiu uma ideia muito diferente. Estou contente por trabalharmos juntos."

Ligação coletiva: "Foi uma coisa natural, mas também trabalhada pelos treinadores e pelo staff. Tínhamos muitas atividades para interagir uns com os outros e para irmos falando. E há os resultados, claro, que foram favoráveis. Quando um grupo está a ganhar durante tanto tempo, sentimo-lo unido. Quando os resultados não acontecem, vai surgindo uma desconfiança ou outra, mas este grupo é diferente, dá sempre a cara e estamos sempre unidos."

Peso da Liga dos Campeões: "Senti que é um nível completamente diferente porque são as melhores equipas da Europa e toda a gente tem qualidade. Se deres o mínimo de espaço ao adversário, ele vai fazer-te sofrer. O jogo é muito mais rápido e intenso, mas também é pela preparação mental, que é muito importante no futebol. Se vais jogar contra uma equipa como o Manchester City, já vamos a pensar nisso, então temos de estar muito bem preparados mentalmente. Isso faz muita diferença."