Pote deu camisola do Sporting ao irmão e a próxima já tem destino

Uma criança pediu a camisola a Pedro Gonçalves no Sporting-Besiktas, mas o jogador deu-a ao irmão, que viu o jogo em Alvalade. No entanto, a menina - que ficou visivelmente desanimada - já tem a promessa de Pote: no próximo jogo, a camisola será entregue.

No Sporting-Besiktas, e apesar da vitória expressiva, houve uma adepta que deixou o Estádio José Alvalade algo desanimada. A criança em causa pediu a camisola a Pedro Gonçalves, mas viu o jogador dá-la ao irmão, que assistiu à partida.

No entanto, apercebendo-se da tristeza da menina, Pote prometeu que daria a camisola no próximo jogo em casa, como relatou o próprio nas redes sociais, em resposta a um tweet - com muitos comentários e 'gostos' - em que era, precisamente, pedida a oferta do futebolista.

"Eu disse que dava no próximo jogo. Dei a camisola ao meu irmão", explicou o jogador.