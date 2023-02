Pote cheio só na frente: números mostram que o 28 é muito mais letal no ataque

Números não enganam: camisola 28 marca e assiste bem mais a jogar na dianteira. Até em jogos em que começa a médio o efeito surpresa tem resultado: por três ocasiões festejou golos após subir no terreno. Amorim aplaude evolução no meio, mas pede melhor posicionamento.

Pedro Gonçalves tem sido uma peça imprescindível na manobra de Rúben Amorim, jogando em todas as posições do ataque, maioritariamente no lado esquerdo, mas também no meio-campo. Ainda que o rendimento como centrocampista, sabe O JOGO, tenha vindo a agradar mais nos últimos tempos, é inequívoco que com o camisola 28 na frente o Sporting ganha golos.

Até aqui, o natural de Vidago soma 14 golos na temporada, seis destes obtidos de penálti. Contabilizando os oito marcados de bola corrida, sete tentos foram obtidos jogando no ataque: Braga (1), Rio Ave (2), Portimonense (1), Gil Vicente (1), Vizela (1) e Chaves (1), todos para a Liga Bwin. O remanescente aconteceu quando alinhava como médio centro na vitória contra o Farense na Taça da Liga.