Pote cada vez mais difícil para o clássico e Nuno Santos já espreita

Rúben Amorim tem ainda várias dúvidas para o encontro contra o FC Porto e só as vai dissipar perto do jogo.

Uma das mais importantes prende-se com o goleador Pedro Gonçalves, que deixou o estágio da seleção de Portugal com uma inflamação no pé esquerdo, continua em tratamento e esta sexta-feira fará teste decisivo para ver se pode jogar contra os dragões, um cenário que, ao que O JOGO apurou, está mais complicado.

Em corrida contra o tempo, Pote fará esta sexta-feira um teste decisivo. Embora Sarabia já possa ser convocado, é Nuno Santos quem espreita a sua vaga no onze. Tiago Tomás também ainda não treinou, com dores na coxa direita.