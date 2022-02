Pedro Gonçalves ausente na preparação do Sporting para a visita à Madeira

Melhor marcador da época passada está a contas com uma mialgia na coxa esquerda

Elemento habitualmente titular no xadrez de Rúben Amorim, Pedro Gonçalves está, tal como O JOGO informou esta quinta-feira, em dúvida para a visita do Sporting ao terreno do Marítimo. O melhor marcador da época passada falhou o treino desta quinta-feira.

A 48 horas do jogo, Pote realizou tratamento devido a uma mialgia na coxa esquerda. Ugarte, que saiu antes do final do jogo contra o Estoril, trabalhou condicionado.

O Sporting volta a trabalhar em Alcochete na manhã desta sexta-feira, num apronto à porta fechada, antes da viagem para a ilha da Madeira.