Pote atinge o centenário com registo superior ao de Bruno Fernandes, Horta e Díaz

Pedro Gonçalves celebra na sexta-feira jogo 100 na Liga e marca como ninguém. Pelo Sporting, o camisola 28 tem uma média de 0,48 golos por jogo, contabilizando todas as provas, e bate os registos de Bruno Fernandes, de Pizzi, no Benfica, de Horta no Braga e Díaz no FC Porto.

Pedro Gonçalves vai atingir na sexta-feira uma marca redonda importante para qualquer futebolista português. O natural de Vidago chegará ao jogo 100 na Liga Bwin, um percurso que é abrilhantado pela importância que tem vindo a conquistar no Sporting, depois da época de 2019/20 pelo Famalicão. Entre estas duas equipas, celebrou 42 golos na principal prova.

Pelos leões, Pote soma 66 encontros oficiais no campeonato e 87 partidas se contarmos todas as competições, alcançando também, e curiosamente, 42 tentos.