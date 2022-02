Pote, as referências e os golos marcados em 2020/21: "Ia marcando, ia festejando..."

Pedro Gonçalves, jogador do Sporting

Declarações de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em entrevista à Betano.

Referências: "Pelo estilo de jogo Iniesta, Ronaldo pelo trabalho e motivação. Era um ídolo para mim e claro que todos sonham atingir o seu nível."

Características: "Sabia que era mais rápido mesmo sendo cheiinho, sempre rematei muito bem desde pequeno, tinha potência. Nunca pensei chegar a este patamar. Se algum dia tiver de jogar mais atrás vou dar o meu melhor. No Valência trabalhei isso, foi no Wolverhampton que avancei no terreno. Metia o meu irmão mais novo à baliza e rematava, rematava muito."

Jogo do título em 2020/21, com o Boavista: "O jogo com o Boavista foi empolgante. Sabíamos que podíamos ficar muito felizes ou muito tristes. Queríamos resolver aquilo rapidamente para festejarmos a seguir ao jogo. Depois, o Marítimo, todos diziam que eu ia conseguir e foi muito especial o prémio de ser melhor marcador porque foi um reflexo da equipa também."

23 golos marcados em 2020/21: "Ia marcando, ia festejando. Pensei que chegasse aos 20 golos e já ficava contente. Claro que as pessoas pensam que 'ah, o Pedro Gonçalves ainda não fez aquilo, ainda não marcou'. É normal porque fui eu que fiz que as pessoas sentissem isso. É bom sinal, fico contente, tenho de trabalhar mais. Todos os dias na época passada jogavam de modo diferente contra nós. Este ano têm mais respeito, somos os campeões. O ano passado procurava as ruturas, este ano tenho jogado mais em terrenos interiores, não tem havido espaço para as ruturas. Tenho feito mais assistências, porque os rivais jogam mais atrás."

Liga dos Campeões: "Na Champions, sabes que se dás o mínimo espaço vais sofrer. O jogo é muito mais rápido e intenso, mas também é pela preparação mental. Só podemos estar preparados mentalmente para enfrentar equipas como o Manchester City."

Adeptos dedicaram-lhe uma música: "Nunca pensei que podia chegar a jogar no Sporting, quanto mais ter uma música dedicada. Fico mesmo orgulhoso."