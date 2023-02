Declarações de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, no triunfo por 4-0 sobre o Midtjylland, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Sport TV

Análise: "Tivemos uma primeira parte um bocado complicada, acabou a correr bem para nós. Fizemos um golo de bola parada, falhámos alguns passes no último terço. Eu podia ter isolado o Paulinho. Estamos cá a trabalhar para no próximo jogo melhorarmos. O jogo de segunda-feira é muito importante e temos de ganhar."

Até onde pode ir o Sporting? "Temos de ter um bocado de sorte no sorteio, pensar parte a parte. Estamos a pensar muito à frente, temos de pensar jogo a jogo, eliminatória e eliminatória, que o sorteio seja bom para nós."

Tem marcado muito recentemente: "Não penso muitos nos golos, penso em dar tudo. Dou tudo pelo míster, posso jogar a médio, a lateral, onde Rúben Amorim quiser. Vou dar sempre o meu melhor. As coisas às vezes não correm tão bem, mas estamos lá todos os dias para evoluir e conseguir ganhar o jogo seguinte."

Que adversário prefere? "Tantos nomes que já não me lembro... Um qualquer, desde que consigamos ganhar segunda-feira, é o mais importante."

SIC

"Tivemos várias oportunidades em que nos podíamos isolar, temos de melhorar nesse aspeto. Dá confiança, mas é como digo. O jogo correu bem, podia ter complicado. Agora é descansar que segunda-feira temos jogo importante.

Prefiro estar dentro de campo, se tiver de ser no meio-campo tento dar o meu melhor. O que o mister pedir vou dar tudo por ele. Estou lá sempre para isso.

Temos de ganhar segunda e depois jogo a jogo, eliminatório a eliminatória, que seja um bom sorteio e tenhamos sorte."