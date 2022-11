"Portugal tem um grupo muito bom. Entraram bons jogadores, havia Vitinha no banco..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Farense, em Alvalade, referente à primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A partida está agendada para as 20h45 de quarta-feira.

Portugal no Mundial'2022: "Sempre vi Portugal como candidato. Temos um grupo muito bom. Entraram bons jogadores, havia Vitinha no banco. É um foco de Fernando Santos."

Responsabilidade de vencer a Taça da Liga: "Não queremos ainda mais ganhar a Taça da Liga pelo facto de não estamos bem noutras competições. É uma competição de que gostamos. Tive a sorte de ganhar no Braga e no Sporting. A responsabilidade é a mesma, estando nós em primeiro no campeonato e na Liga dos Campeões."