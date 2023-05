Sporting renova com o capitão dos sub-19: "Sonho ser uma referência"

Manuel Mendonça é médio e um dos grandes talentos de Alcochete.

O Sporting renovou o contrato de Manuel Mendonça, futebolista de 18 anos que chegou ao emblema de Alvalade em 2017.

O médio-centro tem atuado maioritariamente pelos sub-19 leoninos em 2022/2023, onde é capitão, somando 12 golos em 33 encontros realizados - quatro deles na UEFA Youth League. Já esteve, também, em três jogos da formação sub-23. No passado foi campeão de juvenis.

O centrocampista é natural do Algarve e vincou "a responsabilidade extra" por ser capitão. "Tenho de dar sempre o exemplo dentro e fora do campo e ajudar os meus colegas. Tento sempre fazer o melhor. Sonho, um dia, ser uma referência do clube e ainda mais sendo capitão. Vou trabalhar para que isso, um dia, seja realidade. O que depende de mim é treinar e jogar todos os dias da melhor forma", disse à Sporting TV, relembrando o "momento de glória" por ter sido campeão nacional sub-17, garantindo que, agora, a equipa "trabalha para ganhar todos os jogos."

Manuel Mendonça tem em Daniel Bragança a principal referência na equipa principal. "Como eu, passou por uma lesão e por um momento difícil. Aprendemos com essas lições de vida. Também tenho o [Hidemasa] Morita e o [Manuel] Ugarte, os outros médios, como referências", declarou, prometendo que vai "dar tudo pelo emblema" e agradecendo o "apoio em todos os jogos e treinos."