Porta alemã abre-se para Ivanildo Fernandes, fora das contas do Sporting

Central de 25 anos não entra nas contas de Rúben Amorim e tem apenas mais um ano de ligação aos leões.

O Sporting está em conversações com o Colónia relativamente à possibilidade de transferência de Ivanildo Fernandes, defesa-central que só tem mais uma época de contrato com os lisboetas.

Os leões chegaram a ter em cima da mesa duas outras hipóteses em aberto, mas as mesmas não foram consideradas atrativas pelos dirigentes dos verdes e brancos. Falamos de Ferencváros (Hungria) e de Torino (Itália), que chegaram a avançar com propostas concretas, mas que acabaram rejeitadas.

Com 25 anos, este central formado no Estrela da Amadora e no Casa Pia chegou a vestir a camisola das Quinas em três categorias: sub-19, sub-20 e sub-21, num total de nove partidas. O Sporting acreditou desde o início que poderia encaixar uma verba mais elevada e, agora, tenta subir a fasquia junto do clube da Bundesliga.

Na época passada, Ivanildo esteve emprestado ao Almería, participando em 17 jogos, 13 dos quais a titular. O clube da II liga espanhola tinha a possibilidade de adquirir o jogador mediante o pagamento de três milhões de euros aos leões, mas preferiu não exercer a opção de compra. As conversações com o Colónia devem avançar nos próximos dias.