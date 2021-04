Porro volta a ser notícia em Espanha: dois clubes reforçam assédio

Porro é um titular indiscutível no Sporting

Preferência do jogador é, no entanto, Portugal e numa transferência definitiva via Manchester City.

Segundo o portal "El Gol Digital", Sevilha e Celta de Vigo, dois emblemas do principal escalão do futebol espanhol, continuam na lista de equipas interessadas em desviar Pedro Porro do Sporting.

Segundo o mesmo meio, o ala direito teria interesse em voltar ao seu país, mas tal como O JOGO adiantara, a preferência é Portugal e numa transferência definitiva via Manchester City.

Porro, que recentemente se estreou pela principal seleção espanhola, está no Sporting emprestado pelos citizens e leva quatro golos em 31 jogos, até ao momento, de leão ao peito.