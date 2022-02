Porro vê amarelo e falha o FC Porto-Sporting

Lateral estava em risco e viu amarelo na segunda parte do Sporting-Famalicão

Uma falta, ao minuto 56, para impedir um contra-ataque do Famalicão acabou com Porro a ser admoestado com amarelo. Um cartão que impede o lateral espanhol de ser opção para Rúben Amorim no FC Porto-Sporting, o clássico da 22ª jornada marcada para sexta-feira.

Três minutos depois de ficar sem Porro para a próxima jornada, o treinador do Sporting decidiu tirar Palhinha, que também estava em risco, para o clássico.