Porro vê a Turquia bem longe em novo capítulo de azar no ano de 2021

Saiu de maca no jogo da Taça de Portugal e está praticamente fora da Champions.

Pedro Porro sofreu uma "entorse traumática no tornozelo direito" e vai, quase certamente, falhar a viagem à Turquia, depois do regresso azarado aos leões após ter estado na fase final da Liga das Nações, onde não chegou a jogar.

Frente a Os Belenenses, Porro saiu de maca do relvado 11" depois de ter substituído Gonçalo Esteves. O semblante do espanhol fez temer por uma lesão traumática de longa duração, facto que levou André Frias, jogador azul que cometeu a falta e lesionou o lateral, a deslocar-se ao balneário do Sporting para pedir desculpa.