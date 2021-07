Porro será reavaliado, mas há já uma certeza: está fora da Supertaça

Lateral espanhol lesionou-se no particular com o Belenenses.

Logo depois do 1-0, Porro sofreu uma lesão que o tirou de campo no particular de quinta-feira com o Belenenses. O lateral escorregou, contraindo um traumatismo no joelho direito, situação que gerou desde logo apreensão no banco do Sporting, com Rúben Amorim a tentar perceber a gravidade - o técnico esteve à conversa com o médico João Pedro Araújo e o preparador físico Gonçalo Álvaro.

O espanhol saiu levado ao colo por responsáveis leoninos, com o braço esquerdo a tapar a cara e escondendo as lágrimas, visíveis para os jornalistas que estiveram no Algarve. Com a Supertaça daqui a duas semanas, frente ao Braga, o internacional espanhol será, desde logo, carta fora do baralho na disputa do primeiro troféu da nova temporada.

Porro é reavaliado esta sexta-feira, dia em que saberá com mais exatidão o verdadeiro alcance da lesão e o tempo de paragem.