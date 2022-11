Porro: "Ser de um clube não é só nas vitórias mas também nos momentos menos bons"

Pedro Porro em ação no Sporting-Eintracht Frankfurt

Confira a mensagem do lateral espanhol após a eliminação do Sporting da Liga dos Campeões.

O Sporting foi na terça-feira eliminado da Liga dos Campeões, ao perder por 2-1 em Alvalade com o Eintracht Frankfurt, caindo para a Liga Europa graças ao triunfo do Tottenham diante do Marselha, também por 2-1, na sexta, última e decisiva jornada da fase de grupos da Champions.

Esta quarta-feira, Pedro Porro, lateral direito do Sporting, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos.

"Ser de um clube não é só nas vitórias mas também nos momentos menos bons. Ninguém disse que seria fácil, mas estamos juntos e continuamos sempre a honrar o clube e o símbolo que temos no peito. Sempre foi e sempre será pelo Sporting Clube de Portugal", escreveu o defesa espanhol.