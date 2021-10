Porro seguiu viagem com o Sporting para a Turquia

Lateral espanhol deixou o jogo da Taça de Portugal lesionado.

Pedro Porro seguiu este domingo viagem para a Turquia, onde o Sporting joga na terça-feira, frente ao Besiktas, para a terceira ronda da Liga dos Campeões.

O lateral internacional espanhol sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito na partida da Taça de Portugal com Os Belenenses, fez tratamento ontem e este domingo realizou treino condicionado na Academia. Apesar de convocado, a disponibilidade para o embate com os turcos mantém-se como dúvida.

A partida com o Besiktas tem início marcado para as 17h45 de terça-feira. Tanto leões como turcos procuram os primeiros pontos no Grupo C da prova milionária.