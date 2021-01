Porro salvaguardado sem cláusula de resgate e Sporting com intenção clara

Ala que está de pedra e cal na direita do onze do Sporting só volta ao City nos próximos dois anos... se Varandas quiser. Imposição da SAD, que vai ficar com o espanhol.

O Sporting salvaguardou nas negociações com o Manchester City para a cedência de Pedro Porro que o internacional sub-21 por Espanha só voltaria a Inglaterra nos próximos dois anos, período total da cedência, caso a SAD liderada por Frederico Varandas assim o deixasse.

Ou seja, quer isto dizer que no contrato firmado pelo ala direito não está prevista a possibilidade de os citizens, comandados pelo técnico Pep Guardiola, anteciparem um possível regresso do jogador, hoje de pedra e cal no onze do Rúben Amorim e nas boas graças dos adeptos verdes e brancos.

Conscientes do valor do jovem futebolista, apesar das muitas lesões que o afetaram na temporada passada - acabou por fazer apenas 15 jogos com a camisola do Valladolid -, os leões fizeram questão de assegurar a continuidade de Porro em qualquer circunstância, ganhando, até ver, uma aposta que deverá ser reforçada no final da época. Tal como O JOGO noticiou em primeira mão, a intenção do Sporting é, em junho, antecipar a opção de compra do empréstimo, sob pena de ver o Manchester City aumentar a cifra consoante o valor de mercado do futebolista por quem pagou 12 milhões de euros em 2019 junto do Girona.

