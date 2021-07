Porro sai lesionado do jogo de preparação entre Sporting e Belenenses

Rúben Amorim optou por, quase de pronto, lançar Rúben Vinagre para render o colega de posição espanhol

Lançado a titular no duelo de preparação com o Belenenses, o defesa espanhol Pedro Porro, do Sporting, durou apenas 11 minutos em campo, no Estádio Algarve, após magoar-se no tornozelo esquerdo num lance disputado com um jogador adversário.

De imediato, Porro abandonou o relvado do recinto algarvio, foi prontamente assistido pelo staff médico dos leões e, poucos minutos depois, Rúben Amorim optou por lançar Vinagre no lugar do colega de forma a poupar a condição física do lateral espanhol.