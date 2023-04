Pedro Porro, lateral direito do Tottenham, deu uma entrevista à Eleven Sports em que falou sobre a saída do Sporting no mercado de transferências de janeiro.

Relação com Rúben Amorim: "Sempre tivemos uma boa relação. Ele disse-me: 'vai com tudo, vai correr tudo bem'. Eu também lhe disse o mesmo a ele. A verdade é que temos essa confiança para falar um com o outro. Acho que na última vez que fui ao hotel visitá-los também foi um encontro muito bonito. Vamos esperar que me corra tudo bem a mim e também lhes corra a eles."

Sempre com o Sporting: "Creio que eles sabem que apoio em tudo. Mesmo quando passaram aos quartos-de-final da Liga Europa publiquei no Twitter. Eles sabem que vão ter sempre o meu apoio e vou torcer por eles. Sou mais um deles e sabem perfeitamente."