Porro recupera e está apto para a final da Liga dos Nações

O balanço da gestão dos lesionados ou limitados será feito no arranque da semana de preparação para o jogo com o Belenenses, mas as notícias são boas para o técnico Rúben Amorim quanto às opções

Pedro Porro está pronto para ser utilizado na final de hoje da Liga das Nações que será disputada entre Espanha e França.

Depois de ter sofrido uma pancada no gémeo direito durante o treino de sexta-feira da seleção espanhola, apresentando muitas queixas e saindo mais cedo do apronto por precaução, devidamente acompanhado pela equipa médica, o lateral-direito foi dado como apto, como confirmou o selecionador Luís Henrique.

Na antevisão do encontro, o treinador da Roja afirmou que "a única dúvida" é Ferran Torres, médio do Manchester City, não fazendo nenhum referência ao defesa leonino que, de resto, já participou no último treino antes da final, usando uma proteção e trabalhando integrado com os restantes companheiro.

Ainda assim, refira-se, Pedro Porro não foi utilizado na meia-final contra a Itália, jogo em que alinhou o experiente Azpilicueta, do Chelsea, na direita da linha defensiva espanhola, o que deverá voltar a acontecer no decisivo encontro frente aos gauleses.

Caso não seja utilizado e se a Espanha vencer a competição, pode dizer-se que Rúben Amorim, treinador do Sporting, ganha a dobrar, pois recebe um Pedro Porro fresco para os compromissos dos leões e motivado pelo título conquistado na seleção.

Em relação a outros jogadores do Sporting que estão ou estiveram limitados, refira-se que o avançado Tabata saiu tocado do jogo-treino contra o Torreense, apresentando queixas num joelho, e será entretanto reavaliado pelo departamento médico leonino.

Já os centrais Gonçalo Inácio e Neto também não têm trabalhado em pleno, sendo que o segundo está na fase final da recuperação de uma entorse tibiotársica e o segundo gere um plano de gestão física, podendo, no entanto, ser opção para o jogo com o Belenenses, agendado para a próxima sexta-feira, para a Taça de Portugal.

Aos poucos, o departamento clínico dos leões vai resolvendo os vários problemas que têm surgido, sobretudo no setor mais recuado da equipa.