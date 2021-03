Porro praticamente certo para Tondela e Paulinho submetido a reavaliação

Tendinopatia contraída na anca esquerda não impede internacional sub-21 por Espanha de preencher o corredor com os beirões. Temporada 2019/20 com limitações obriga a ter cuidados redobrados

Pedro Porro é carta praticamente certa no baralho de Rúben Amorim para o duelo de sábado, em Tondela, a contar para a 23.ª jornada do campeonato. Apesar das reservas que a tendinopatia na anca esquerda causou entre equipa técnica e Unidade de Performance, apurou O JOGO que a situação do ala espanhol evoluiu favoravelmente nas últimas horas, podendo regressar aos treinos com os companheiros - ainda que sob vigilância - entre esta segunda-feira e amanhã.

Quer no sábado quer no domingo, dias de folga para o plantel, após a vitória de sexta-feira, por 2-1, contra o Santa Clara, o internacional sub-21 por Espanha marcou presença na Academia para realizar tratamento ao problema, mostrando-o ontem, como comprova uma das fotografias anexas a esta peça. "Menos um dia! Vamos!", escreveu o defesa, enquanto pedalava numa das bicicletas do ginásio, com vista para os relvados da ala profissional.

A condição física de Porro, diga-se, tem sido uma preocupação desde o início da temporada, uma vez que em 2019/20, ao serviço do Valladolid, os problemas musculares, principalmente no final do ano desportivo, impediram-no de ter uma utilização regular: fez um total de 15 jogos, sendo que na época atual vai já nos 28; jogando na Beira Alta (20h30), ficará a apenas um encontro de dobrar precisamente esses números na liga do seu país.

Porro tem sido um dos destaques da expressiva temporada do Sporting, tendo já apontado quatro golos, o primeiro precisamente... diante do próximo adversário, num 4-0 conquistado em Alvalade na jornada 6. Faturou, depois, na ronda 9 em Famalicão, no 1-0 da final da Taça da Liga diante do Braga - valeu, por isso, um troféu - e ainda na deslocação ao Bessa, fechando o 2-0 final.

Recorde-se, por fim, que o espanhol está emprestado por duas épocas ao Sporting via Manchester City, tendo a SAD opção de compra no valor de 8,5 milhões de euros. Tal como adiantámos em primeira mão, a intenção dos verdes e brancos é antecipar a compra definitiva do jogador para o próximo defeso.

Paulinho submetido a reavaliação

Com Pedro Porro disponível para a visita à Beira Alta, o departamento clínico pode recentrar atenções em Paulinho, ponta de lança contratado ao Braga na última janela que é baixa devido a uma lesão delicada num tendão da coxa esquerda. De fora há dois jogos, a esperança do treinador é contar com o camisola 21 já contra o Tondela, mas tudo dependerá dos indicadores que o internacional português for dando nas avaliações diárias.

Tal como Porro, também passou as folgas a treinar-se na Academia, devendo realizar esta segunda-feira novos exames: só quando a dor estiver totalmente debelada e a zona reforçada é que pode regressar ao treino de campo.