Porro, os momentos mais marcantes no Sporting e a renovação: "Desde o início..."

Declarações de Pedro Porro, internacional espanhol que esta segunda-feira se tornou jogador em definitivo do Sporting, ficando com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, aos meios oficiais do emblema leonino.

Sentimento pela renovação: "Estou muito contente. Quando vim sabia que vinha para um grande clube, mas não esperava ter conquistado aquilo que conquistei nestes dois anos e de termos criado a família, o grupo forte, que criámos e que está à vista: jogamos bem e ganhamos títulos. Desde o início que o meu objetivo era ajudar o Sporting, onde sabia que a exigência é de um nível alto. É um clube grande, deu-se a oportunidade e estou muito contente por continuar."

Saber o que é ser Sporting: "Sei muito bem e nos jogos damo-nos conta da importância que tem. Desde o início que gostei disso e também da exigência que é levar este símbolo ao peito. É preciso ter garra, atitude e correr até ao fim. Foi isso que fiz até agora. Tento trabalhar sempre ao máximo e faço isso desde sempre. Foi isso que me ensinaram e sei que para ser jogador de alto nível é preciso ter este tipo de exigência. Dar tudo até ao fim faz parte de mim e o apoio dos adeptos também me ajuda muito."

Momentos mais marcantes no Sporting: "O golo na final da Taça da Liga, que nos ajudou a conquistar o troféu, e o da Liga dos Campeões [frente ao Borussia Dortmund] no jogo em que nos qualificámos para os oitavos-de-final. Estes golos foram especiais, mas a verdade é que desde que cheguei que tenho vivido momentos muito bonitos."