Porro no Tottenham: os pormenores que selam a transferência

Porro deixa o Sporting para reforçar o Tottenham da Premier League

Porro vai mesmo ser jogador do Totenham, deixando o Sporting no último dia do mercado de inverno, poucos dias depois de ter alinhado na final da Taça da Liga, que os leões perderam (2-0) para o FC Porto.

A transferência para o clube londrino será feita mediamte o pagamento de 47,5 milhões de euros. Um valor acima da cláusula de 45 milhões, mas que se explica com uma alínea do contrato do defesa espanhol com o Sporting: se a opção de compra fosse acionada a faltar menos de duas semanas do fecho mercado, será acrescida de 2,5 milhóes de euros.

Mas há mais neste negócio de última hora: o Sporting arrecada mais 15 por cento do passe de Marcus Edwards, passando a deter 65 por cento. Recorde-se que o Tottenham detinha metade do passe do esquerdino inglês.