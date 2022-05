Porro merecia chamada à seleção: "Tem um nível superior, mas joga em Portugal"

Jornalistas espanhóis dizem a O JOGO que estão espantados pelo ala do Sporting não ter ido à Liga das Nações. Somar minutos no Sporting é a arma que Porro joga para convencer Luis Enrique a levá-lo para o Catar. No entanto, os jornalistas espanhóis acham que o comboio pode já ter passado.

Porro não foi convocado para a Liga das Nações, falhando assim o embate com Portugal, na quinta-feira, mas também os jogos com Suíça e o duplo embate com a Chéquia. A época positiva do ala espanhol é reconhecida pelos jornalistas do país vizinho que, a O JOGO, manifestam surpresa pelo defesa, natural de Don Benito, não ter sido chamado por Luis Enrique.

"Estava a jogar a um nível espetacular. Se nunca tivesse sido chamado por Luis Enrique ainda se percebia, mas o selecionador já o conhece e por isso fiquei surpreendido", afirma Manu Sainz, do jornal "AS", considerando que o ala do Sporting deveria acompanhar Carvajal, em vez de ser preterido por Azpilicueta: "O Carvajal esteve bem na fase final da época e o Porro esteve fenomenal durante todo o ano."