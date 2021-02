Defesa do Sporting marcou o melhor golo da I Liga no mês de janeiro.

Pedro Porro, defesa do Sporting, foi o autor do melhor golo da I Liga em janeiro, com o remate certeiro desferido no Estádio do Bessa, aos 77 minutos, no triunfo dos leões por 2-0 frente ao Boavista.

O espanhol bateu a concorrência de Gorré (Nacional), Quaresma e André André (Vitória de Guimarães), Lourency (Gil Vicente), Bruno Costa (Paços de Ferreira), Lukovic (Famalicão) e Rafael Martins (Moreirense).