Porro mantém-se como tema quente: "Um negócio em janeiro será difícil"

É um dos desejos de Conte e os spurs estão a envidar esforços para garantir o lateral.

Rúben Amorim continua querer contar com Pedro Porro, assim como com Edwards, até ao final da presente temporada, mas a pressão exercida pelo mercado, em particular os ventos dos milhões com que o Tottenham está acenar pode mudar tudo.

No caso específico do defesa-direito espanhol, que os leões têm blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, da qual não desejam abdicar, há um interesse muito forte. Fabrizio Romano, especialista em mercado, voltou a apontar ao negócio, para esta janela de mercado ou, até, para junho. "Pedro Porro está no topo da lista do Tottenham para novo lateral-direito. Os spurs vão tentar assinar com o jogador e este está interessado na transferência. Um negócio em janeiro será difícil porque o Sporting tem sido muito claro: pagam 45 M€ da cláusula de rescisão ou nada feito."

Pedra fundamental para Amorim nesta época, com 21 jogos, dois golos e nove assistências na sua contabilidade, Porro tem despertado a atenção pela Europa, mesmo não tendo tido a possibilidade de ser um dos escolhidos para representar a Espanha no último Mundial.

Nas próximas semanas se saberá o futuro imediato de Porro, mas é certo que o Tottenham não o irá largar.