Porro lamenta ausência e deixa mensagem antes do jogo com o Portimonense

Defesa do Sporting ainda não está recuperado fisicamente.

Pedro Porro vai perder a quarta partida consecutiva do Sporting desde que saiu com queixas do jogo com o Boavista e lhe foi diagnosticada uma tendinopatia.

Nas redes sociais, o ala espanhol lamentou a ausência ante o Portimonense: "Não consegui chegar a este jogo e terminar 2021 lutando com a minha equipa, mas tenho certeza que vamos terminar bem este ano! Vamos Maltinha. Muita sorte amanhã", publicou.

O lateral espanhol de 22 anos é uma das referências da equipa leonina, onde cumpre a segunda época. Na atual leva três golos em 18 jogos.