Porro já prepara as malas: nova reunião hoje e entendimento quase fechado

Tottenham voltou à carga mas ainda não cumpriu as exigências que permitem o acordo. Esta quinta-feira há uma nova ronda de conversações. Tiveram ontem lugar negociações entre representantes dos leões, do clube inglês e intermediários para tentar concluir a operação que levará o lateral-direito espanhol para os spurs.

A passagem de Pedro Porro pelo Sporting aproxima-se do fim, à medida que avançam as negociações para que o lateral espanhol, de 23 anos, possa rumar ao Tottenham. Na quarta-feira decorreu uma reunião entre representantes dos dois clubes e intermediários, contudo, os spurs ainda não chegaram às exigências financeiras da SAD leonina: 45 milhões de euros, ou seja, a verba que está fixada na cláusula de rescisão.

O acordo, ao que O JOGO pôde apurar, é provável e até poderá acontecer após novo encontro marcado para o dia de hoje, dada a urgência que o Tottenham coloca neste dossiê. Porro foi sinalizado pelo treinador Antonio Conte como contratação prioritária e Fabio Paratici, diretor de futebol dos spurs, está empenhado em levar as negociações a bom porto o quanto antes.

Segundo sabemos, todas as partes interessadas (clubes e jogador) têm confiança quase absoluta que as questões que faltam acertar serão ultrapassadas. O Tottenham já percebeu que só com os referidos 45 M€ levará Porro para o norte de Londres este mês, mas ainda não chegou lá. E falta ainda saber se, dispondo-se a pagar tal valor, os ingleses finalizam um acordo quanto aos métodos e timings de pagamento.

No caso do acordo ficar fechado até sábado, o mais provável é que Porro tenha feito o seu último jogo pelo Sporting anteontem, frente ao Arouca, porque dificilmente o clube inglês aceitará que o lateral entre em campo na final da Taça da Liga, frente ao FC Porto. Aliás, anteontem, Amorim assumiu que não podia dar garantias de ter o jogador em campo, deixando ainda uma nota: "A ideia que me transmitiram é que Porro só sai pela cláusula."

Refira-se que, em Inglaterra, vários meios de comunicação já dão conta de um entendimento total entre o emblema londrino e o internacional espanhol. Segundo essas informações, Porro tem à sua espera um contrato válido até ao final da época de 2027/28.

O camisola 24 dos leões chegou a Alvalade no verão de 2020 depois de o Sporting acordar com o Manchester City uma cedência por duas temporadas, reservando uma opção de compra que acionaria em maio passado, pagando 8,5 milhões de euros aos citizens pelo passe do lateral. Um investimento que pode ser muito em breve bem recompensado, sendo certo que, desportivamente, Porro já deixou enorme rendimento.

Deu primeiro título nos leões a Amorim

Pedro Porro foi determinante em dois dos três títulos (na Supertaça 2021 não jogou) que conquistou no Sporting, ambos na Taça da Liga. Na primeira final desta prova em que participou, 2020/21, foi o espanhol a apontar o único tento, num remate cruzado que selou o 1-0 diante do Braga.

Chegado nessa época a Portugal, por empréstimo do Man. City, esse foi o seu terceiro tento de leão ao peito, depois de ter marcado a Tondela e Famalicão para o campeonato. Foi igualmente o primeiro troféu ganho por Rúben Amorim no clube.

Em 2021/22, também nesta prova, Porro voltaria a ser decisivo para a conquista leonina, ao fazer a assistência do golo do triunfo (2-1) sobre o Benfica, num passe em profundidade que deixou Sarabia isolado. No outro troféu que ergueu com os leões, o campeonato de 2020/21, também foi relevante, ao ter participação direta em golos que se traduziram em cinco pontos para a equipa.

Soma 97 jogos nos leões, apontando 12 golos e efetuando 19 assistências (dados "Wyscout"). Teve participação direta noutros seis tentos, em penáltis sofridos ou últimos passes.