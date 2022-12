"Porro? Estamos fartos de ver jogadores que são considerados insubstituíveis"

Ao que O JOGO pôde saber, o Sporting rejeita saldos por Pedro Porro

Pedro Porro é um dos principais destaques dos últimos meses do Sporting e é, nesta fase, o alvo mais apetecível para outros emblemas no mercado de janeiro. No entanto, ao que O JOGO pôde saber, a SAD rejeita saldos pelo atleta, colocando a fasquia mínima para negociar nos 35 milhões de euros.

"O futebol é um jogo coletivo, estamos fartos de ver jogadores que são considerados insubstituíveis, mas que depois a força do coletivo consegue revolver os problemas. É natural que um jogador com a qualidade do Porro seja um desfalque, mas também dá oportunidade a jovens", referiu José Eduardo , a propósito das notícias sobre Porro.

Em declarações à Rádio Renascença, antigo lateral do Sporting, não hesita em considerar Pedro Porro como "o melhor lateral do campeonato português", assumindo que a eventual saída representaria "uma quebra muito grande" para a equipa de Rúben Amorim.

