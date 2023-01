Porro está mais perto de reforçar Tottenham

As negociações entre o Sporting e o clube continuam a decorrer para tentar fechar a transferência do lateral-direito espanhol para os spurs

A passagem de Pedro Porro pelo Sporting aproxima-se do fim, à medida que avançam as negociações para que o lateral espanhol, de 23 anos, possa rumar ao Tottenham. No dia de hoje já houve encontros entre representantes e intermediários dos dois clubes e tudo aponta para que os spurs possam cumprir as exigências da SAD leonina que pretende receber 45 milhões de euros, ou seja, a verba que está fixada na cláusula de rescisão.

O acordo ainda está por finalizar, o que poderá acontecer ainda hoje, porque há questões a acertar, nomeadamente quanto aos métodos e timings de pagamento, comissões e verbas referentes ao mecanismo de solidariedade para a formação.

Outra questão em cima da mesa é a eventual concretização da transferência apenas após a final da Taça da Liga, no sábado, o que permitiria a Porro despedir-se dos leões após um jogo que pode valer um troféu ao clube e que a ser conquistado seria o quinto do espanhol em duas épocas e meia em Alvalade,

Refira-se que em Inglaterra vários Meios de Comunicação já dão conta de um entendimento total entre o emblema londrino e o internacional espanhol, o qual assinará um contrato válido até ao final da época de 2027/28.