Porro está lesionado e falha os próximos jogos do Sporting

A contas com uma tendinopatia na coxa direita, Pedro Porro deverá falhar os próximos dois jogos do Sporting, pelo menos.

No jogo frente ao Boavista, Pedro Porro saiu ao intervalo, com queixas, e confirma-se a lesão. O lateral-direito está a contas com uma tendinopatia na coxa direita, razão pela qual falhará o jogo desta terça-feira em casa do Penafiel, para a Taça da Liga.

Diante do Gil Vicente, no sábado, o espanhol também não deverá estar recuperado.

De referir também que Ricardo Esgaio testou positivo à covid-19, pelo que o lado direito da defesa leonina fica agora entregue apenas a Gonçalo Esteves.