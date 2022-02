Porro está fora do clássico com o FC Porto: "Sentimento de raiva e impotência"

Lateral viu o quinto amarelo no campeonato, frente ao Famalicão.

Pedro Porro viu o cartão amarelo no encontro com o Famalicão e, completando uma série de cinco no campeonato, falha o clássico de sexta-feira com o FC Porto.

O lateral espanhol, baixa de peso para Rúben Amorim, deixou uma mensagem nas redes sociais. "Sentimento de raiva e impotência, mas nunca vou deixar os meus companheiros sozinhos. Sempre convosco como se estivesse dentro do campo", escreveu Porro.

Recorde-se que, ainda no que toca ao duelo com os dragões, Pedro Gonçalves deixou o encontro da ronda 21 lesionado, subsistindo dúvidas quando à disponibilidade para o grande jogo da próxima jornada.