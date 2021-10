Porro esclarece: "Qualquer jogador gostaria de jogar no Real Madrid, Barcelona, Atlético..."

Pedro Porro em destaque no Sporting

Internacional espanhol recorreu às redes sociais para abordar declarações do avó.

Pedro Porro recorreu às redes sociais para esclarecer que qualquer jogador no mundo gostaria de jogar em clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona ou qualquer outra equipa grande.

"Está a chegar-me muita informação de que o meu avô disse que o seu neto nunca jogaria no Real Madrid. Duvido que o meu avô tenha dito isso. Perante essa "notícia", quero esclarecer que o Real Madrid é uma das melhores equipas do Mundo", começou por escrever.

De notar que tais declarações de António Sauceda, avó de Porro, com grande eco em Espanha, foram concedidas em entrevista ao jornal "A Bola".

"Qualquer jogador gostaria de jogar no Real Madrid, no Atlético Madrid, no Barcelona ou em qualquer equipa assim grande. Jogar numa dessas equipas é um sonho para qualquer futebolista", continuou, antes de concluir:

"De qualquer das formas, agora estou a jogar no campeão de Portugal, que é uma grande equipa, e a única coisa que me preocupa neste momento é continuar a somar títulos com o Sporting."