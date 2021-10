Porro em cena frente ao Besiktas: confira o onze de Rúben Amorim

Confira o onze inicial apresentado por Rúben Amorim para o jogo em casa do Besiktas, da terceira ronda do Grupo C da Champions, com início às 17h45.

Pedro Porro, que deixou o jogo da Taça de Portugal com Os Belenenses lesionado, é titular na partida com o Besiktas, da terceira ronda da fase de grupos de Champions. O internacional espanhol estava em dúvida, mas tornou-se uma boa notícia para o treinador Rúben Amorim.

Onze do Besiktas: Ersin; Rosier, Vida, Welinton e N'Sakala; Pjanic, Souza e Alex Teixeira; Ghezzal, Batshuayi e Larin.

Suplentes do Besiktas: Gunok, Yılmaz, Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Salih Uçan, Oguzhan Ozyakup, Gokhan Töre, Bozdoğan, Necip Uysal, Karaman.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes do Sporting: André Paulo, João Virginia, Jovane Cabral, Nuno Santos, Luís Neto, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Ricardo Esgaio e Daniel Bragança.