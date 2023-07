Porro e Ugarte vendidos: semestre do Sporting abre com 76 milhões de euros

Transações de Porro, ontem oficial no Tottenham, e Ugarte dão fôlego financeiro em ano sem Champions. Espanhol é a quarta maior venda do Sporting. Plano da SAD é atingir os 100 M€ num só período. A SAD já encaixou tanto como no primeiro semestre de 2022. Tiago Tomás e Renato Veiga são outros encaixes previstos.

Pedro Porro foi ontem oficializado como reforço do Tottenham. O espanhol fora cedido por 5 M€ e agora a cláusula de compra obrigatória de 40 M€ foi exercida, valendo um encaixe total de 45 M€. Iguala o valor obtido por Nuno Mendes em 2021, porém com menor lucro para o Sporting face aos 30% que o City tem a receber pelo espanhol (12 M€). O leão esclareceu à CMVM que pagou 2,383 M€ aos intermediários do negócio e que suportou 5% do valor do mecanismo de solidariedade.

Juntando ao valor de Porro, Ugarte será oficializado no PSG a breve prazo e, tal como o ala, o dinheiro entrará no Relatório e Contas do 1.º semestre de 2023/24. Os 60 M€ representarão 48 M€ para os cofres do Sporting e, somando aos 28 M€ de lucro de Porro, a SAD chega aos 76 M€, o mesmo montante que alcançou com vendas em todo o 1.º semestre de 2022/23, com destaque para as saídas de Matheus Nunes (45 M€ + 5 M€) e João Palhinha (20 M€) para o Fulham.

Este resultado financeiro é importante sem receitas da Liga dos Campeões e permite perspetivar investimento no reforço do plantel. Os 19,7 M€ que o Lille pagou por Rafael Leão, pela rescisão unilateral de 2018, entram no 2.º semestre de 2022/23 e permitem investir em Gyokeres, alvo para o ataque. Além disso, a SAD conta transferir mais jogadores sem espaço no plantel: Renato Veiga, para o Augsburgo (6 M€) e Tiago Tomás (8 a 10 M€) no Wolfsburgo.