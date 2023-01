Porro é tema quente de mercado e garantem que o acordo está fechado

Lateral é tido como prioritário pelo Tottenham neste mercado de janeiro.

O interesse do Tottenham em Pedro Porro é um dos temas fortes no que toca ao atual mercado de transferências e de Itália surgiu mesmo a informação, na tarde desta quinta-feira, de que o clube inglês chegou a entendimento com a SAD leonina para a aquisição do lateral espanhol. O contrato, segundo é indicado, será válido até 2027.

Porro foi sinalizado pelo treinador Antonio Conte como contratação prioritária e Fabio Paratici, diretor de futebol dos spurs, está empenhado em levar as negociações a bom porto o quanto antes. O Sporting, conforme noticiámos, não abdicou dos 45 milhões de euros nos primeiros contactos entre as partes. Foi intransigente, uma vez que o Manchester City tem uma mais-valia de 30% numa venda futura.

O camisola 24 dos leões chegou a Alvalade no verão de 2020 depois de o Sporting acordar com o City uma cedência por duas temporadas, reservando uma opção de compra que acionaria em maio passado, pagando 8,5 milhões de euros aos citizens pelo passe do lateral.