Porro e o prémio de melhor defesa: "É o reflexo do trabalho da equipa"

Pedro Porro em destaque no Sporting

Lateral internacional espanhol teve um mês de setembro de evidente destaque: além do asserto defensivo no conjunto leonino, marcou dois golos e assistiu para outro

Sucessor de Lucas Veríssimo (Benfica) como vencedor do prémio de melhor defesa do mês da Liga Bwin, este relativo a setembro passado, o sportinguista Pedro Porro alargou o mérito da distinção ao contributo coletivo do campeão nacional em título.

"Sinto-me bem e este prémio é sinal disso, também é o reflexo do trabalho da equipa. Damos o máximo e isso vê-se em cada partida", afirmou o lateral internacional espanhol, em declarações aos meios da Liga Portugal, aquando da receção do prémio.

Na disputa pelo prémio, Porro levou a melhor, ao recolher 19% dos votos dos treinadores da Liga Bwin, sobre Lucas Veríssimo (Benfica, 16%) e sobre o colega de equipa e de setor Coates (Sporting, 14%).

O lateral teve um mês de setembro de evidente destaque. Em três jogos disputados pelo Sporting nessa altura, além do asserto defensivo, realizou uma assistência (frente ao FC Porto) e fez as redes balançarem em duas ocasiões (diante de Marítimo e Estoril)