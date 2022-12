Porro e Nuno Santos dão asas ao Sporting: ninguém na Europa constrói tantos golos pelas faixas

Nenhuma equipa das principais ligas europeias constrói tantos golos quanto o Sporting através da sua dupla de titulares nas laterais. No último jogo, Porro e Nuno Santos somaram um golo e uma assistência cada. Esta época, juntos tiveram participação direta em 32,7 por cento dos tentos, ou seja, quase um em cada três da equipa.

A receção da última quinta-feira ao Paços de Ferreira não podia ter corrido melhor ao Sporting e, em particular, aos dois titulares nos corredores laterais: Pedro Porro e Nuno Santos, com um golo e uma assistência cada qual, a contribuírem com importante fatia para o resultado final (3-0) e, por outro lado, a consolidarem a inspiração ofensiva que esta época têm tido ao serviço da turma leonina.

Com esse último desempenho, Pedro Porro passou a ter dois golos e nove assistências esta época, enquanto Nuno Santos soma seis tentos e quatro passes decisivos. Números impressionantes, até porque não encontram paralelo no resto da Europa.