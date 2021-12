Porro é destaque em Espanha e adivinha-se um dérbi no mercado de transferências

Lateral tem dado nas vistas ao serviço do Sporting e em Espanha dizem que o Atlético também está atento.

Depois do Real Madrid, o Atlético de Madrid. O JOGO deu conta no início do ano civil que os merengues estavam a seguir com atenção as exibições de Pedro Porro e agora foi o jornal "As" a noticiar que também os colchoneros estão a seguir com curiosidade o lateral-direito, perspetivando-se para breve um dérbi de Madrid no mercado de transferências.

A informação publicada destacava o crescimento do jogador emprestado pelo Manchester City, recordando que já entrou no leque de opções do selecionador Luis Enrique. A prestação do camisola 24 no dérbi contra o Benfica foi ainda salientada pelo "As", que insistiu no bom momento do espanhol.

Recorde-se que Pedro Porro, de 22 anos, cumpre nos verdes e brancos a segunda temporada de empréstimo do Manchester City. O Sporting tem até ao final da temporada para acionar a opção de compra de 8,5 milhões de euros.